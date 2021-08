“Nessuna regione in giallo dalla prossima settimana”. E’ quanto si apprende da fonti del ministero della Salute, secondo cui non ci sarebbero in programma ordinanze per ratificare il cambio di fascia a causa dell’allerta Covid.

La regione più a rischio, come è noto, è la Sicilia, che oggi però ha fatto registrare una stabilità nei valori (10% intensive e 17% area medica). Stabile anche la Sardegna, altra regione in bilico, con la pressione sulle intensive al 9% (dopo che nei giorni scorsi si era toccata la soglia da zona gialla dell’11%) e quella sui reparti ordinari che si mantiene al 10%.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata