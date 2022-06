Voleva fare la modella o l’influencer, ma tutti i suoi sogni si sono infranti l’altra notte a causa di un’overdose di eroina. Sara Pegoraro, 26enne di Villorba, nel Trevigiano, era dipendente dalla droga, situazione che pare fosse noto sia alla famiglia sia agli amici.

Prima di morire ha mandato un messaggio a un’amica, scrivendole di voler uscire da quel mondo. Ma la sera prima del decesso era stata soccorsa, per strada, e portata in ospedale per un malore, probabilmente overdose.

Ora sarà l’autopsia a cercare elementi sulle cause della morte, il fascicolo aperto dalla Procura parla di “morte in conseguenza di altro reato”, al fine di individuare lo spacciatore che ha fornito a Sara l’ultima dose.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata