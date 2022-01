Ha negato ogni coinvolgimento con la scomparsa di Saman Abbas lo zio della 18enne pachistana Danish Hasnain, interrogato dal gip Luca Ramponi dopo essere stato estradato dalla Francia, dove era fuggito prima di essere arrestato in seguito alla scomparsa della ragazza da Novellara (Reggio Emilia).

Il 34ene, ascoltato per circa due ore e mezzo in videocollegamento dal carcere di Reggio Emilia in cui è recluso, ha detto di essere stato “incastrato”.

I carabinieri e la Procura di Reggio Emilia invece lo ritengono l’autore materiale e l’organizzatore dell’omicidio della ragazza, scomparsa e mai più ritrovata dopo essersi opposta a un matrimonio combinato.

(Unioneonline/L)

