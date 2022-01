Hasnain Danish, zio della 18enne pachistana Saman Abbas, è stato estradato dalla Francia. Stamani è partito il volo dall’aeroporto Charles De Gaulle di Parigi diretto a Bologna.

Il 34enne, considerato l’esecutore materiale dell’omicidio della ragazza scomparsa a Novellara (Reggio Emilia) dopo essersi opposta a un matrimonio combinato dalla famiglia, era destinatario di un mandato d’arresto europeo per sequestro di persona, omicidio volontario e occultamento di cadavere. E’ accusato in concorso con altri quattro familiari dell’omicidio della 18enne, scomparsa il 30 aprile e mai più ritrovata.

Dopo il delitto è fuggito in Francia, dove è stato arrestato il 22 settembre dopo quasi cinque mesi di latitanza grazie alle indagini dei carabinieri di Reggio Emilia, svolte a livello internazionale tramite il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia.

Giunto in aeroporto, la consegna ai carabinieri e il trasferimento nel carcere di Reggio Emilia, dove il 34enne resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per essere interrogato e in attesa dell’udienza.

Danish si è sempre dichiarato innocente, ma ad inchiodarlo c’è la versione del fratello 16enne di Saman, che ha indicato proprio lo zio come principale esecutore dell’omicidio, commesso in accordo con gli altri familiari che poi sono riusciti a fuggire in patria.

