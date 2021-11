Rudy Guede potrebbe tornare già oggi in libertà. C’è attesa per la decisione del magistrato di sorveglianza sulla richiesta dell’unico condannato per l’omicidio di Meredith Kercher.

Guede ha chiesto ulteriori 45 giorni di scontro sul fine pena, attualmente previsto per il 4 gennaio 2022. Se l’istanza dovesse essere accettata tornerebbe immediatamente libero perché il termine verrebbe anticipato al 20 novembre, come confermato dal suo legale Fabrizio Ballarini.

Rudy Guede è attualmente affidato ai servizi sociali, ha già ottenuto 1.100 giorni di scontro di pena sui 16 anni di reclusione che gli sono stati inflitti con il rito abbreviato.

