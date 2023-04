Ha rubato una piastrella dal pavimento di una sala ottocentesca della Reggia di Caserta. A pizzicarlo sul fatto l’occhio vigile delle telecamere di videosorveglianza.

Così un 42enne di Castel Volturno è stato denunciato per il reato di furto di beni culturali. L’oggetto è stato poi riconsegnato alla direttrice della Reggia Tiziana Maffei e ora potrà ora essere ricollocato nella sua sede originaria. Come svelato dai filmati l’uomo sarebbe arrivato da solo alla Reggia il 16 aprile, poco dopo le 15. Nell'attraversare la porta della Sala delle Battaglie, ha calpestato una mattonella non fissata dal pavimento. Ci pensa, torna indietro di qualche passo, si abbassa e preleva il “souvenir proibito”, nascondendolo in una busta gialla per poi proseguire la visita.

Alla chiusura, il coordinatore del servizio di vigilanza del sito museale si è accorto di quanto accaduto e sono stati immediatamente chiamati i Carabinieri. L’autore del furto nel giro di pochi giorni è stato identificato e bloccato dai militari, che hanno provveduto poi a perquisire la sua abitazione, dove è stata trovata la preziosa piastrella.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata