Tredici arresti dei carabinieri a Roma per traffico di droga, porto abusivo di armi, ricettazione, tentato omicidio e lesioni. Tra loro Raffaele Pernasetti, ritenuto storico esponente della Banda della Magliana, che torna in carcere.

Per gli investigatori, grazie alla sua vicinanza con alcuni autorevoli componenti del clan Senese e di una cosca di 'ndrangheta avrebbe favorito l'attività di approvvigionamento della droga che veniva poi smerciata nelle piazze di spaccio del Trullo, Corviale, Magliana Nuova, Monteverde Nuovo e Garbatella di Roma.

È anche accusato di aver picchiato e minacciato con una pistola alla testa un meccanico per un debito di droga.

(Unioneonline)

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