“La riapertura delle discoteche è molto insidiosa, può ipotizzarsi solo se si riesce a garantire un rispetto rigoroso agli ingressi dell’uso del certificato rafforzato. Ma dubito sarà così”. Così il professor Walter Ricciardi, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore e consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza.

In un’intervista in tv Ricciardi ha voluto ricordare come ancora “la pandemia non è finita”, e sia dunque fondamentale mantenere al massimo livello tutte le precauzioni che possono aiutare nel rallentamento del virus.

"La prossima primavera avremo una notevole diminuzione dei casi positivi – ha chiarito – ma dobbiamo continuare a essere prudenti. Non possiamo fare a meno delle regole della certificazione verde, altrimenti rischiamo una risalita. Questo sarà l’anno decisivo nella lotta alla pandemia e possiamo uscirne, ma serve ancora prudenza”.

VERSO LA NORMALITÀ – Proprio questa mattina il sottosegretario Sileri ha ricordato come “gradualmente si stia andando verso la normalità", con un progressivo allentamento delle misure, come quelle che presto prevederanno la possibilità di non indossare le mascherine all'aperto, mentre bisognerà ancora tenerle negli ambienti chiusi. "La situazione sta rapidamente migliorando – ha precisato Sileri – l'impatto della variante Omicron su una popolazione in larga misura vaccinata si sta rivelando meno pesante del temuto e l'impatto sulle terapie intensive sta diminuendo", ha detto ancora Sileri. "Questa evoluzione positiva - ha osservato - ci consente di avviare la progressiva rimozione delle misure di contenimento come l'utilizzo delle mascherine, a breve all'aperto, mentre è ancora troppo presto per parlare di una loro rimozione anche negli ambienti chiusi".

