Un ragazzo di 28 anni bresciano è stato rapito e seviziato per ben cinque giorni, i suoi sequestratori avevano chiesto un riscatto di 6mila euro in contanti per liberarlo. Questa mattina è scattato il blitz per liberarlo e i suoi aguzzini sono stati arrestati.

Una storia assurda che arriva dal cuore della Lombardia, si consuma tra Brescia e Bergamo.

Tutto è iniziato quando il fratello della vittima ha denunciato ai carabinieri di Chiari (Brescia) il tentativo di estorsione da parte dei sequestratori, persone che ha detto di non conoscere e che minacciavano di uccidere l’ostaggio se non avessero ricevuto 6mila euro in contanti.

Il luogo in cui era trattenuto il giovane è stato individuato in centro città a Bergamo, dove è scattato il blitz che ha permesso di liberare l’ostaggio e arrestare i sequestratori.

La vittima, apparsa fin da subito molto provata a sofferente, è stata ricoverata immediatamente in ospedale per le cure del caso. E i medici hanno evidenziato le pesanti sevizie che il 28enne ha dovuto subire in quei drammatici cinque giorni.

