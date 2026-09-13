«Agirò in giudizio in tutte le sedi, paghi chi ha la responsabilità dei gesti». Sigfrido Ranucci annuncia di essere pronto a pronto a fare causa alla Rai: l’ex consuttore di Report ha parlato alla Festa del Fatto a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca.

«Ho in mente tre uffici, i responsabili di questi uffici dovevano creare una narrazione che giustificasse la mia rimozione», ha aggiunto.

Seconod Ranucci «è stato usato un documento coperto da segreto, su un anno di rimborsi, perché si doveva dimostrare che Report era fuori controllo» ma «il risultato è stato dimostrare che i compensi per trasferte e rimborsi di un anno di Report corrisponde allo stipendio di Vespa».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata