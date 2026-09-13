Una donna di 83 anni è stata aggredita in casa dal marito 87enne e ora è stata ricoverata in gravi condizioni. È successo a Lanzo Torinese (Torino) in una casa in via Frasca. L'uomo si è poi presentato spontaneamente ai carabinieri.

Nell'appartamento sono intervenuti gli operatori del servizio di soccorso 118. L'anziana aveva ferite alla testa e al volto. Dopo essere stata intubata, è stata trasportata con l'elicottero, in codice rosso, all'ospedale Molinette di Torino.

(Unioneonline)

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