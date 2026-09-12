Uccisa da un masso caduto sul corteo funebre: era il funerale della madreLa vittima di 66 anni era in auto, altri sette feriti
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Un grosso masso, che si è distaccato improvvisamente da una parete rocciosa adiacente alla strada regionale 521 che collega Morro Reatino a Leonessa, in provincia di Rieti, ha trovolto un'auto su cui viaggiava una famiglia al seguito del carro funebre per raggiungere il luogo del funerale della madre.
Secondo la prima ricostruzione dell'accaduto, fornita da vigili del fuoco e 118, il masso ha centrato in pieno il tettuccio del veicolo, sfondando l'abitacolo e ferendo mortalmente una donna sessantaseienne che si trovava all'interno: era la figlia dell’anziana per la quale si stava svolgendo la funzione funebre.
Il masso ha poi colpito anche altre vetture del corteo, causando il ferimento di almeno altre sette persone.
(Unioneonline)