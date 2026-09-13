Aperta oggi alle 12 in Campidoglio, nella sala della Promoteca, la camera ardente per Emma Bonino. La storica leader radicale, morta all’età di 78 anni, potrà ricevere qui, oggi e domani, l’ultimo abbraccio dei cittadini, poi martedì 15 nello stesso spazio le esequie di Stato, in forma laica, a partire dalle 12.30.

Ad accogliere la salma all’arrivo in Campidoglio Riccardo Magi, Benedetto Della Vedova e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, oltre ai parenti della leader radicale.

All'interno della Sala della Protomoteca alle spalle del feretro presenti le corone di fiori del Presidente della Repubblica, del presidente della Camera e della presidente del Consiglio dei ministri. Sul feretro la bandiera dell’Europa.

La Camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio a Roma (foto Ansa)

"DONNA STRAORDINARIA” – «Tantissimi cittadini sono qui per rendere omaggio a una donna straordinaria, protagonista della nostra repubblica e della nostra democrazia. Mi hanno colpito davanti al feretro tante persone che le hanno detto: 'grazie'" le parole di Roberto Gualtieri lasciando il Campidoglio. «Ha svolto un ruolo molto importante in tante fasi decisive per rendere il nostro paese più libero quindi più giusto. È stata una combattente dolce e tenace per lo stato di diritto, per le libertà civili e politiche. Ed è stata una europeista fortissima», aggiunge il sindaco. «Per lei i diritti dell'uomo erano gli stessi in tutto il mondo e il nostro Paese anche grazie a lei è un paese migliore. È stata molto giusta la scelta dei funerali di stato».

GLI OMAGGI – Molti gli omaggi che nelle ultime ore si sono succeduti. Fra gli altri anche quello dell’Associazione nazionale magistrati con le parole del presidente Giuseppe Tango: «Vorrei esprimere il mio cordoglio per la scomparsa di Emma Bonino, una protagonista di primo piano della storia repubblicana. Una donna capace di lottare per i diritti e di portare avanti battaglie sociali e civili. Ai suoi cari e alla sua famiglia politica va la nostra vicinanza», ha detto aprendo la riunione del Comitato direttivo centrale dell'associazione nazionale dei magistrati. Mentre il Pd campano annuncia la presentazione di una proposta di legge sulla preservazione della fertilità nel nome delle battaglie civili della leader radicale.

Intanto, Alessandro Di Santo, sindaco di Castelvenere,cittadina in provincia di Benevento, annuncia che chiederà al prossimo consiglio comunale di intitolarle una strada. E domani sera alle 19 è stata programmata una veglia civile in piazza del Campidoglio con diversi esponenti della politica, della cultura e sello spettacolo.

(Unioneonline/v.l.)

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