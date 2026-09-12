Rapallo
12 settembre 2026 alle 10:35
Mettono il detersivo da bucato nella lavastoviglie, poi usano piatti e posate: cinque turiste in ospedaleLe ragazze, di nazionalità svedese, sono rimaste lievemente intossicate
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Hanno messo per errore il detersivo della lavatrice nella lavastoviglie e hanno poi usato piatti e posate. Le cinque ragazze, turiste svedesi in vacanza a Rapallo, sono rimaste lievemente intossicate e sono finite all'ospedale di Lavagna.
Sono state le stesse giovani a chiamare il 118.
In ospedale sono state curate e stamattina sono rientrate nel loro appartamento.
(Unioneonline/v.l.)
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