Hanno messo per errore il detersivo della lavatrice nella lavastoviglie e hanno poi usato piatti e posate. Le cinque ragazze, turiste svedesi in vacanza a Rapallo, sono rimaste lievemente intossicate e sono finite all'ospedale di Lavagna.

Sono state le stesse giovani a chiamare il 118.

In ospedale sono state curate e stamattina sono rientrate nel loro appartamento.

(Unioneonline/v.l.)

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