Omicidio a Villatora nel comune di Saonara, in provincia di Padova. Dalle prime informazioni, un uomo ha soffocato l'anziana suocera con cui conviveva.

Al momento del delitto, i due erano da soli in casa. Sul posto i Carabinieri e il pm Marco Brusegan.

La vittima è una donna di 97 anni, con diverse patologie. Veniva accudita dalla figlia e del genero, che ha settant'anni.

A quanto emerge, l'uomo l'ha soffocata ponendole un sacchetto sul capo. Sono in corso le operazioni per l'arresto del settantenne, che verrà portato in carcere.

(Unioneonline)

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