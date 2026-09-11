Il SuperEnalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 del valore di 223,2 milioni di euro. La vincita del Jackpot è stata realizzata a La Valletta Brianza, in provincia di Lecco, presso il punto di vendita Sisal Al Chicherin situato in via Milano, 36.

È la prima vincita con sei punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo montepremi più alto di sempre e il decimo assegnato alla Lombardia. La sestina vincente è stata: 8-13-16-52-64-70 Jolly 17- SuperStar 21 Il Jackpot è stato centrato con una schedina da 5 euro.

Con quella di stasera, informa la Sisal, sono 119 i Jackpot assegnati dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi. Due dei tre jackpot più alti nella storia del SuperEnalotto sono stati vinti proprio in Lombardia. L'ultimo "6" da 35,4 milioni di euro era stato centrato nel 2025 a Desenzano del Garda il 22 maggio 2025 con una schedina da 5 euro; il "6" da 88,2 milioni di euro invece era stato realizzato a Roma il 20 marzo 2025 con una schedina da 3 euro. La classifica delle 10 vincite più alte nella storia di SuperEnalotto vedono per l'appunto quella di oggi al secondo posto nella storia del gioco per montepremi più alto. Ben 371,1 milioni di euro erano stati vinti il 16 febbraio 2023, la vincita più alta di sempre, 223,2 milioni di euro oggi, 209,2 milioni di euro il 13 agosto del 2019 a Lodi, 177,7 milioni di euro il 30 ottobre 2010, 163,5 milioni di euro erano stati vinti il 27 ottobre 2016 a Vibo Valentia. E ancora, 156,3 milioni di euro erano stati centrati il 22 maggio 2021 a Montappone, 147,8 milioni di euro nel 2009 a Bagnone, 139 milioni di euro erano piovuti nel 2010 a Parma e Pistoia. Baciata dalla fortuna con 130,2 milioni di euro il nel 2018 Caltanissetta e infine Napoli con 101,5 milioni di euro nel 2024.

Con quella di stasera, sono 135 le vincite con il "6" realizzate dalla nascita del SuperEnalotto.

(Unioneonline)

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