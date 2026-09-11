Precipita nel vuoto in un oleificio: morto operaio di 34 anniTragedia a Barletta. La vittima era su un cestello ad un'altezza di circa 9 metri. Inutili i soccorsi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È morto nella tarda serata di ieri l'operaio si 34 anni precipitato da una altezza di nove metri mentre era a lavoro in un oleificio di via Foggia, a Barletta.
L'uomo, originario di Barletta, era arrivato in condizioni critiche al Pronto soccorso dell'ospedale della città per poi essere trasferito al Bonomo di Andria dove è poi deceduto nel reparto di rianimazione. Secondo quanto emerso dai rilievi dei carabinieri e dei tecnici dello Spesal della Asl Bat, il 34enne era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause da stabilire, è precipitato nel vuoto. Sequestrata l'area.
(Unioneonline)