Violento pestaggio a Noicattaro, in provincia di Bari.

Vittima un ragazzino, colpito a calci e pugni in pieno volto da almeno una dozzina di suoi coetanei, di età compresa tra i 15 e i 19 anni.

Il video dell'aggressione, che risale al 25 maggio scorso, è stato pubblicato su TikTok. Lo ha visto un genitore che ha segnalato tutto ai carabinieri.

A quanto si apprende, gli autori dell'aggressione hanno voluto vendicare una lite per futili motivi. Appena hanno incrociato il giovane in piazza San Patrizio, zona popolare di Noicattaro, l’hanno accerchiato e pestato in gruppo mentre un loro amico filmava tutto con il cellulare.

Alcuni degli aggressori sono stati identificati dai carabinieri della compagnia di Triggiano, che stanno accertando movente e dinamica dei fatti. I militari ipotizzano che i video diffusi, di pochi secondi l'uno, siano una parte di quello che è realmente successo nella piazza, dove potrebbe esserci stata una rissa tra gruppi di giovani.

La vittima a quando si apprende sta bene.

