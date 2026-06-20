Una 22enne in scooter che muore in un incidente a Ceriale, nel Savonese. Un ragazzo, a bordo dell’auto che l’ha investita, che gira un video durante le operazioni di soccorso e ride: «Questa è morta».

Il filmato agghiacciante è stato postato sui social dopo lo schianto in cui ha perso la vita Sofia Barbieri, 23 anni tra pochi giorni, figlia dell’assessora comunale di Ceriale ai servizi sociali, Barbara De Stefano.

L’incidente si è verificato nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno sull’Aurealia. Erano due le ragazze a bordo dello scooter, si sono scontare con una Fiat 500 e sono state entrambe scaraventate a terra. Sofia è morta poco dopo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligura, stesso ospedale in cui versa in condizioni gravi l’amica.

(Unioneonline)

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