È svanito nel nulla don Daniel Arturo Cardenas, il parroco di Rivisondoli (L’Aquila) rimasto coinvolto domenica notte in un incidente stradale e risultato positivo al test sulla droga.

Il sacerdote di origine colombiana, alla guida di una Toyota, si è schiantato domenica sera, intorno alle 23, sulla Statale 17 con un altro mezzo. L’auto è andata distrutta, lui è stato medicato assieme all’altro conducente coinvolto in ospedale a Sulmona, dove è stato eseguito anche il test sulla droga ed è risultato positivo alla cocaina.

La patente gli è stata ritirata ed è scattata la denuncia per guida sotto effetto di stupefacenti.

Ora il prete, riporta la stampa locale, risulta irreperibile. Avrebbe lasciato come domicilio una casella dell’ufficio postale di Pescocostanzo, paese vicino a Rivisondoli. A ottobre 2022 lo stesso prete fu coinvolto in un altro incidente, in quell’occasione lasciò il luogo del sinistro e si giustificò dicendo che doveva celebrare una messa. Per quella vicenda è indagato.

Il vescovo della diocesi Sulmona Valva, Michele Fusco, riunirà il collegio dei consultori per decidere i provvedimenti da assumere. Monsignor Fusco e i sacerdoti si dicono «dispiaciuti per l'incidente accaduto a don Daniel Arturo Cardenas, gli sono vicini, lo accompagnano con la preghiera in questo momento particolare, esprimono vicinanza alla comunità parrocchiale e seguono con attenzione la situazione», si legge in una nota dell'ufficio comunicazioni sociali della diocesi.

