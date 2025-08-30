Precipita un ultraleggero: morti padre e figlia diciottenneInutili i soccorsi per Massimiliano e Silvia Monticone. L’uomo era controllore di volo a Linate
Tragico incidente in provincia di Vercelli, dove per circostanze da accertare, è precipitato un aereo ultraleggero, con a bordo due persone. Per entrambe i soccorsi sono risultati inutili.
Le vittime sono padre e figlia, Massimiliano Monticone, 49 anni, e Silvia Monticone, diciottenne.
Da quanto si apprende, l’uoomo lavorava al centro radar Enav di Linate come controllore di volo.
Residente a Casal Monferrato aveva una passione per il volo che condivideva con la figlia.
(Unioneonline)