Tragico incidente in provincia di Vercelli, dove per circostanze da accertare, è precipitato un aereo ultraleggero, con a bordo due persone. Per entrambe i soccorsi sono risultati inutili.

Le vittime sono padre e figlia, Massimiliano Monticone, 49 anni, e Silvia Monticone, diciottenne.

Da quanto si apprende, l’uoomo lavorava al centro radar Enav di Linate come controllore di volo.

Residente a Casal Monferrato aveva una passione per il volo che condivideva con la figlia.

