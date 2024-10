Tragedia nel pieno centro di Roma: un ascensore è precipitato in un palazzo in via delle Vergini, a due passi dalla Fontana di Trevi.

In cabina si trovavano tre operai per effettuare dei lavori, nell’edificio c’è un cantiere. Uno dei tre, di origini nigeriane, è morto sul colpo, gli altri due sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale.

Sul posto vigili del fuoco, polizia e polizia locale.

In corso le indagini per ricostruire le cause dell'incidente.

