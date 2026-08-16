La pioggia ferma il Palio di Siena. L’acqua caduta nel pomeriggio sulla città e in particolare su Piazza del Campo impedisce il regolare svolgimento della festa.

Il tufo sulla pista, reso bagnato dall’acqua, rende pericolosa la corsa dei cavalli e di conseguenza metterebbe a rischio la sicurezza di fantini e animali.

Lo stop è arrivato dal Comune al termine di una riunione con i capitani delle Contrade ed i Deputati della Festa: da una delle trifore di Palazzo Pubblico, il municipio, è stata esposta la bandiera verde che comunica il rinvio della corsa.

La pioggia nel giorno del Palio non è una novità a Siena. Quest’anno è successo per la carriera di luglio e negli ultimi anni il meteo ha impedito per tre volte il regolare svolgimento della festa nei giorni tradizionali. L’appuntamento è dunque rinviato, meteo permettendo, a domani.

(Unioneonline/A.D.)

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