Una donna è stata uccisa la notte scorsa ad Amendolara, comune del Cosentino, e i carabinieri hanno rintracciato il compagno, un 42enne di nazionalità albanese, per chiarire la sua posizione. La vittima, Ornella Forastefano, di 46 anni, secondo quanto si è appreso sarebbe stata selvaggiamente picchiata e poi portata all'ospedale di Trebisacce - non è ancora chiaro se dal compagno - e lasciata all'esterno dell'ingresso del Pronto soccorso. I medici l'hanno trovata con gravi lesioni e politraumi e l’hanno subito soccorsa ma, a causa della gravità delle lesioni, è morta.

Il compagno della vittima, un cittadino albanese di 42 anni, era diventato irreperibile ed è stato rintracciato dai carabinieri nel porto di Bari mentre era in procinto di partire: sarà interrogato a breve.

Le indagini sono condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cosenza, della Compagnia di Cassano allo Ionio e della Tenenza di Trebisacce.

(Unioneonline)

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