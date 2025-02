Ancora preoccupazione per le condizioni di salute di Papa Francesco.

Di questa mattina l’annuncio che, al termine delle udienze, il pontefice sarà ricoverato «al Policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt'ora in corso». Lo riferisce la sala stampa vaticana.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO –

(Unioneonline)

