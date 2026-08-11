Un uomo di 59 anni, capo-scout, è morto nel primo pomeriggio a Bosco di Corniglio, nel Parmense, sul Monte Tavola in località Costa degli Spini.

L'uomo ha perso la vita dopo che uno scout sui 13-14 anni, membro di un gruppo in escursione sull'Appennino parmense, è caduto in una scarpata. A quanto si è appreso, nel tentativo di soccorrerlo, sarebbe precipitato a sua volta.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Saer-Soccorso Alpino, l'Eliparma, l'Elipavullo, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Il minore è stato condotto in codice di media gravità all'ospedale di Parma con l'elicottero del 118.

(Unioneonline)

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