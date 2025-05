Anche il cardinale Angelo Becciu, il “grande escluso” del conclave che ha eletto Leone XIV, era presente ieri sera in Cappella Sistina al saluto del neoeletto non appena, con le vesti da Papa indosso, è tornato sotto la volta michelangiolesca per salutare uno per uno i cardinali.

Becciu, lo scorso 29 aprile aveva fatto un passo indietro per il conclave: il cardinale sardo ha comunque continuato a partecipare alle Congregazioni generali. «Avendo a cuore il bene della Chiesa», aveva dichiarato nell'annuncio, «che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza».

La rinuncia del cardinale Becciu ha portato il quorum per l'elezione del nuovo Papa a 89 voti, poi raggiunti da Leone XIV al quarto scrutinio nel pomeriggio di ieri.

