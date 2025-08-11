Allontanato dal bar perché ubriaco pugnala la titolare: arrestatoHa anche ferito un cliente che ha provato a fermarlo
Ha pugnalato al petto la titolare di un bar vicino Roma, ferendo alla mano un cliente che ha tentato di fermarlo, poi è scappato in auto ma è stato arrestato dai carabinieri. È accaduto a Gallicano nel Lazio, vicino Roma.
A intervenire i carabinieri della compagnia di Palestrina e del Nucleo Forestale. L'uomo, un 65enne romano, è ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio.
La vittima, trasportata in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita. A quanto ricostruito, l'aggressione sarebbe scattata perché era stato allontanato dal locale in quanto visibilmente ubriaco. Dopo il ferimento è scappato in auto ma si è schiantato poco dopo su via Prenestina antica.
(Unioneonline)