Una donna di 71 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto poco prima di mezzogiorno in via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio di Milano, mentre attraversava la strada.

La tragedia è avvenuta verso mezzogiorno di oggi, lunedì 11 agosto.

A bordo dell’auto, che risulta rubata, c’erano quattro persone. Tutti minorenni, che hanno lasciato il veicolo nel luogo della tragedia e sono fuggiti a piedi.

Il personale del 118 intervenuto non ha potuto fare nulla, le condizioni della donna sono apparse subito disperate. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia locale il conducente del veicolo ha perso il controllo, saltato il cordolo e invaso l’area verde su cui ci sono i binari del tram, arrivando poi a travolgere la donna.

Il conducente e i tre passeggeri del mezzo sono fuggiti a piedi, le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciarli anche con l’aiuto delle telecamere.

