In diretta radio, alla trasmissione La Zanzara, si era vantato di essere andato al supermercato con 38 di febbre. Oggi Maurizio Buratti, meglio noto come Mauro da Mantova proprio grazie alla trasmissione di Radio 24 dove interveniva spesso per lanciare la sue provocazioni, si trova ricoverato in terapia intensiva, intubato e non risponde alle cure.

Lo ha riferito Giuseppe Cruciani nel corso de La Zanzara. Negazionista e convinto sostenitore delle teorie no vax, Buratti è nell’ospedale di Borgo Trento (Verona).

Lavora come carrozziere a Curtatone e pochi giorni fa in diretta aveva detto di essere stato in un supermercato poco distante da Milano con 38 di febbre. Le sue condizioni sono peggiorate nel giro di poco tempo: “Ho avuto modo di sentirlo nei giorni scorsi e si capiva dalla voce che stava malissimo”, ha riferito Cruciani, spiegando che i medici hanno detto che la situazione “è molto grave” e il paziente “non risponde alle cure”.

Ancora, pochi giorni fa in un messaggio registrato e inviato alla Zanzara, aveva detto: “Mi hanno diagnosticato la polmonite bilaterale, pare sia Covid”. Non aveva intenzione di rivolgersi ai medici, per convincerlo sono intervenuti diversi ascoltatori oltre allo stesso Cruciani. Poi si è presentato a Verona, non a Mantova. Perché? “Non mi fido, a Mantova ci sono i comunisti”.

(Unioneonline/L)

