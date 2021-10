Rissa fatale nella notte a Marsala, in provincia di Trapani.

La lite è scoppiata per cause in corso di accertamento tra due gruppi di giovani vicino a una pizzeria del centro storico.

Un giovane di 28 anni, Luigi Loria, è stato ferito gravemente con una coltellata. Soccorso, è morto al Pronto soccorso dell'ospedale "Paolo Borsellino".

Cinque persone sono state già fermate dalla polizia: due italiani che avrebbero partecipato alla rissa e tre romeni, due dei quali sono accusati di concorso in omicidio.

