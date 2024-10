Dietrofront per i primi migranti trasferiti in Albania in base agli accordi tra il governo Meloni e Tirana.

Dopo i soccorsi, una nave della Marina li aveva portati non a Lampedusa o in altro porto italiano, bensì nei centri allestiti da Roma nel Paese balcanico.

Quattro però erano stati subito “respinti”, due perché minori e due a causa di problemi di salute. Ora però torneranno nel nostro Paese anche gli altri dodici, dopo che il tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento nel centro “italiano” per i rimpatri a Gjader.

Da quanto si apprende, partiranno domani dall'Albania su una nave – sempre della Marina militare – che approderà a Bari.

Per loro la decisione della sezione immigrazione del tribunale di Roma è arrivata in quanto «i due Paesi da cui provengono i migranti, Bangladesh ed Egitto, non sono sicuri, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia». E per i giudici lo stato di libertà potrà essere da loro riacquisito solo in Italia. Per questo dunque saranno riaccompagnati nel nostro Paese.

«Nutro rispetto per i giudici. Noi la battaglia la faremo all'interno dei meccanismi giudiziari. Battaglia nel senso di affermazione in punto di diritto internazionale europea e nazionale. Ricorreremo e arriveremo fino alla Cassazione», il commento del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Che aggiunge: «Qui si nega il diritto del governo di attivare procedure accelerate: fare in un mese quello che altrimenti avviene in tre anni».

