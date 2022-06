Sapeva di essere allergica al veleno delle vespe e quando è stata punta ha tentato di iniettarsi il farmaco salvavita, ma non ha fatto in tempo. Il dramma è andato in scena a Vigevano, in provincia di Pavia. La vittima è una donna di 63 anni, ex dipendente comunale ora in pensione.

Secondo quanto riferisce la stampa locale, a trovarla riversa a terra, con la siringa accanto al corpo, è stata la figlia. Ha chiamato il 118 ma gli operatori hanno tentato in ogni modo di rianimare la madre, in choc anafilattico, per poi arrendersi.

(Unioneonline/s.s.)

