Tragedia della strada ieri intorno alle 19 a Vignola, nel Modenese, dove una moto, dopo lo scontro con un'auto, è finita su un marciapiede vicino a un parcheggio centrando in pieno, ed uccidendo, una donna di 52 anni, Monica Pioppi, che stava passeggiando con il compagno e le figlie. Una di queste ultime, 17enne, è rimasta ferita ed è ricoverata all'ospedale, non in pericolo di vita.

Conseguenze anche per il motociclista, un 47enne originario di Casalecchio, in provincia di Bologna, mentre risulta illeso l'automobilista coinvolto nell'incidente.

Sul posto, oltre al 118 con due ambulanze e l'elisoccorso, i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri che ora stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. «Una tragica fatalità che ci getta nello sconforto», le parole del sindaco di Vignola Emilia Muratori.

