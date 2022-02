E' morto all'ospedale di Città di Castello, in provincia di Perugia, il biologo Franco Trinca, tra i coordinatori del Movimento "Uniti per la libera scelta" composto da varie associazioni no-vax.

Secondo quanto si apprende Trinca, 70 anni, a capo del Centro di educazione al dimagrimento di Corciano, era affetto da una polmonite bilaterale causata dal Covid-19. Era ricoverato a Città di Castello da qualche tempo.

Contrario alla campagna vaccinale, era un convinto sostenitore dell’efficacia, smentita da molti studi, dell’idrossiclorochina e dei farmaci con vitamina C per curare il Covid. Nei mesi scorsi era stato ospite di “Dritto e rovescio” su Rete 4 e “Piazzapulita” su La7. Si era scontrato con Selvaggia Lucarelli, che su Twitter ha scritto: “Ha rifiutato fino all’ultimo, anche in condizioni ormai disperate, di essere intubato”.

“Sentito e intimo cordoglio” è stato espresso dal Fronte del dissenso Umbria, che ha definito Trinca un “amico e instancabile combattente per la libertà”.

