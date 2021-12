E’ morto a causa del Covid l’ex senatore del Movimento 5 Stelle Bartolomeo Pepe, acceso sostenitore del movimento no vax.

E’ quanto si apprende da fonti parlamentari del Movimento. Bartolomeo Pepe, 59 anni, era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Cotugno di Napoli per una polmonite bilaterale interstiziale causata dal virus SarsCov2.

E' arrivato in ospedale sabato scorso in condizioni critiche, che hanno costretto i medici ad intubarlo immediatamente.

Bartolomeo Pepe è stato eletto in Senato con il Movimento nel 2013, poi ha rotto con i grillini ed è passato al gruppo Autonomie sino a fine legislatura.

Durante il suo mandato parlamentare aveva provato ad organizzare una proiezione del film Vaxxed, documentario di propaganda antivaccinista, ma dovette rinunciare per via delle numerose proteste. Di recente aveva definito una “ridicola isteria” i timori dei cittadini per il Covid.

(Unioneonline/L)

