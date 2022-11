Un militare in congedo, Francesco De Felice, è stato ucciso in seguito a un’aggressione con un coltello nella sua abitazione.

Il dramma è avvenuto a Vittorio Veneto, nel Trevigiano, sotto accusa il figlio della vittima.

Questa mattina la moglie ha trovato il corpo senza vita del marito 56enne con evidenti segni di arma da taglio. In casa con lui c’era il figlio della coppia, di 24 anni.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che sono subito stati chiamati sul posto, l’uomo è stato aggredito mentre era seduto sul divano. Sarebbe stato colpito mortalmente con un coltello da cucina e con un corpo contundente.

Il figlio era sul pianerottolo di casa in stato confusionale, a quanto si apprende il giovane avrebbe dei problemi psichici per cui era in cura.

Il ragazzo è stato preso in consegna dai carabinieri per essere interrogato.

