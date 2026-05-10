Possibili disagi nella giornata di lunedì 11 maggio per le agitazioni proclamate negli aeroporti, compreso quello di Cagliari-Elmas.

Nello scalo del capoluogo sardo sciopererà dalle 13 alle 17 il personale del gruppo Sogaer, in una mobilitazione indetta da Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil.

Sono però previste mobilitazioni in tutti i principali scali italiani, promosse da diverse organizzazioni sindacali e che riguardano, in particolare, i servizi dell'Enav-Ente nazionale assistenza al volo, e i voli Easyjet, in sciopero dalle 10 alle 18.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata