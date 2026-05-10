Cagliari-Elmas, indette 4 ore di sciopero: voli a rischio nella giornata di lunedìMobilitazioni anche in altri scali italiani. In agitazione il personale Sogaer, Enav e quello Easyjet
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Possibili disagi nella giornata di lunedì 11 maggio per le agitazioni proclamate negli aeroporti, compreso quello di Cagliari-Elmas.
Nello scalo del capoluogo sardo sciopererà dalle 13 alle 17 il personale del gruppo Sogaer, in una mobilitazione indetta da Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil.
Sono però previste mobilitazioni in tutti i principali scali italiani, promosse da diverse organizzazioni sindacali e che riguardano, in particolare, i servizi dell'Enav-Ente nazionale assistenza al volo, e i voli Easyjet, in sciopero dalle 10 alle 18.
(Unioneonline)