Si strappa il braccialetto elettronico e colpisce la moglie a martellate. La donna è graveL'uomo è riuscito a togliersi il dispositivo, che gli era stato messo per reati previsti dal “Codice rosso”, poi è salito su un bus e ha brutalmente aggredito la consorte
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Un uomo a Terni ha aggredito la moglie a colpi di martello, ferendola gravemente.
Da quanto si apprende l’uomo indossava il braccialetto elettronico, ma se lo è strappato prima di salire sull'autobus dove poi ha colpito la donna.
Sull’accaduto indagano i carabinieri. I due sono entrambi di origine straniera. Il braccialetto, che l'uomo indossava per aver già compiuto reati da codice rosso, è stato recuperato dai militari vicino al mezzo di linea.
L'aggressore è ancora ricercato: aveva lavorato come operaio nel nord Italia ma da circa un mese era tornato a Terni.
(Unioneonline)