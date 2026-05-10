Una lettera indirizzata a tutte le madri «in ogni parte del mondo», scritta in occasione della Festa della mamma, arriva dalla donna conosciuta come la mamma del bosco, separata da quasi sei mesi dai suoi figli, collocati in una struttura protetta di Vasto, in provincia di Chieti. Il messaggio, pubblicato da ilcentro.it, arriva in un momento reso ancora più delicato dal ricovero ospedaliero che riguarda uno dei figli, durante il quale la madre riferisce di non aver potuto restare accanto al minore nelle ore notturne.

«Oggi - scrive Catherine - non è un giorno felice per questa mamma e per sua madre. Avrei desiderato le braccia e il calore dei miei figli intorno a me e al loro padre. Mi ritrovo a dover lasciare la mia bambina in un letto d'ospedale senza la possibilità di darle sicurezza e amore mentre soffre. Nessun bambino dovrebbe essere strappato alla propria casa e alla propria famiglia. Se un bambino soffre o una famiglia è in difficoltà, dovrebbe essere aiutata e non distrutta».

«Oggi – continua Catherine – vivo la lontananza dai miei figli dopo nove anni durante i quali abbiamo portato avanti la nostra famiglia. Io e Nathan vi mandiamo il nostro amore e la nostra gratitudine per quello che state facendo per riportare a casa i nostri figli».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata