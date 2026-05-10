Il ministro della Cultura Alessandro Giuli licenzia i dirigenti del Mic, azzerando il suo staff. Lo rivela il sito del Corriere della Sera.

Decreti di revoca sono scattati per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Mic e uomo di fiducia del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro.

Il primo non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. La seconda - sempre secondo il Corriere.it -, non si sarebbe presentata all'aeroporto e non avrebbe quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese.

Il documentario al centro del caso è "Giulio Regeni - Tutto il male del mondo", diretto da Simone Manetti, è stato al centro di un dibattito politico, con forti critiche dell'opposizione, per la mancata assegnazione di fondi pubblici, nonostante le richieste del produttore. Il ministro, nel corso della cerimonia al Quirinale per i premi David, aveva definito inaccettabile il mancato sostegno.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata