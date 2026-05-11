Cagliari-Elmas, oggi quattro ore di sciopero in aeroportoI sindacati: «Sogaer inadempiente sulle indennità». Voli a rischio anche per l’agitazione indetta dal personale Enav e Easyjet
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Possibili disagi nella giornata di oggi, lunedì 11 maggio, per le agitazioni proclamate negli aeroporti, compreso quello di Cagliari-Elmas.
Nello scalo del capoluogo sardo sciopererà dalle 13 alle 17 il personale del gruppo Sogaer, in una mobilitazione indetta da Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil, che denunciano la «mancata erogazione del premio di risultato 2025, delle indennità durante le ferie, della maggiorazione domenicale e dei rimborsi per il lavaggio dei dispositivi Dpi».
Sono però previste mobilitazioni in tutti i principali scali italiani, promosse da diverse organizzazioni sindacali e che riguardano, in particolare, i servizi dell'Enav-Ente nazionale assistenza al volo, e i voli Easyjet, in sciopero dalle 10 alle 18.
(Unioneonline)