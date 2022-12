Maxi operazione della Polizia a Reggio Emilia: sequestrati 24 kg di hashish.

Le indagini hanno portato all’arresto di un 31enne – ora in carcere in attesa dell’udienza di convalida – con l'accusa di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'intervento risale a lunedì scorso quando gli agenti – nel corso di normali controlli su strada – hanno fermato un'auto con due persone a bordo. Uno dei due fermati ha consegnato spontaneamente 50 grammi di hashish, avvolti in una pellicola trasparente. Visti i suoi precedenti specifici, è stato chiesto e ottenuto dalla Procura il mandato di perquisizione nel domicilio del ragazzo dove in un borsone sono state trovate 23 buste per un peso complessivo di 23,97 kg di hashish e 8 grammi di marijuana.

È di ieri la notizia di un altro maxi sequestro, nel Reggiano e Bresciano, di quasi 130 kg tra marijuana e hashish con tre presunti trafficanti sono finiti in manette.

