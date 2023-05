Arriva anche in Sardegna la maxi operazione dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria che ha portato all’arresto di 108 persone – 85 quelle finite in carcere – nell’ambito dell’indagine “Eureka” che ha colpito in particolare le cosche di ‘ndrangheta Nirta-Strangio di San Luca e Morabito di Africo.

Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa; concorso esterno e traffico internazionale di droga con l'aggravante di transnazionalità e di ingente quantità; traffico di armi, anche da guerra; riciclaggio; favoreggiamento; trasferimento fraudolento e procurata inosservanza di pena.

Il blitz ha visto impegnati i carabinieri in varie zone d’Italia fra le quali Cagliari, Catanzaro, Vibo Valentia, Pescara, Milano, Salerno, Catania, Savona, Bologna, Vicenza, L'Aquila, Ancona, Roma.

