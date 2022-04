Si va verso una proroga dell’obbligo di mascherine al chiuso, in scadenza il 30 aprile, sui mezzi di trasporto, negli ospedali e nelle Rsa.

Quando mancano pochi giorni al primo maggio, giorno d’addio al Green pass e alle mascherine, c’è attesa per il decreto del governo che – vista l’ancora elevata circolazione del virus – è atteso in settimana e prorogherà l’obbligo delle mascherine in alcuni ambiti.

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha dato un’anticipazione di quelli che dovrebbero essere i provvedimenti dell’esecutivo: “L’uso delle mascherine al chiuso – ha detto – potrebbe essere prorogato in alcuni casi, come su mezzi di trasporto quali treni e aerei, ma anche negli ospedali, nelle Rsa e in alcuni uffici a particolare rischio di assembramento”.

La proroga, ha precisato Sileri, “sarebbe di qualche settimana, in assenza di cambiamenti della situazione epidemiologica, ma ad ogni modo prevedo un'estate senza mascherine”.

