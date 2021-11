Reintrodurre l’obbligo di mascherine all’aperto nei luoghi particolarmente affollati, come il centro o i mercatini natalizi.

L’invito del prefetto di Milano Renato Saccone è arrivato via lettera al sindaco Giuseppe Sala e a tutti i sindaci dell'hinterland al termine del comitato per l'ordine pubblico.

Per far restare la Lombardia in zona bianca, nonostante l'aumento dei contagi Covid, servono eventuali ordinanze per evitare la diffusione del contagio dove non si riesce a mantenere il giusto distanziamento, anche all’aperto.

Il provvedimento è già allo studio, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, e la prima stretta a Milano dovrebbe partire in centro già dal prossimo weekend, il 27 e il 28 novembre lungo corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II, via Dante e Castello Sforzesco.

La mascherina sarà obbligatoria anche tra le tradizionali bancarelle di Natale, gli “Oh bej! Oh bej!” dal 5 all’8 dicembre in piazza Castello.

