Maturità senza mascherine, ora è possibile. Anzi, molto probabile.

Lo fa sapere il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: “Conto che al prossimo Consiglio dei ministri del 15 giugno potremo approvare un decreto per l’abolizione dell’obbligo di mascherina per gli studenti che sosterranno gli esami di maturità”, ha detto, precisando che “un’indicazione chiara sulla questione deve essere data dal governo”.

Una polemica con il ministro dell’Istruzione Bianchi, che aveva proposto di dare “la possibilità ai presidenti di Commissione di decidere sull’obbligo di mascherine”. “E’ la politica che deve assumersi la responsabilità di fare delle scelte”, ha detto Costa.

Il 15 giugno è anche l’ultimo giorno in cui vige l’obbligo di mascherine al chiuso in luoghi come cinema e teatri. Probabilmente anche sui mezzi di trasporto, anche se su questo aspetto il governo sta ancora valutando se prorogare la misura.

