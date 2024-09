«No, non sono contenta, assolutamente, lui meritava quel posto, è una persona molto competente, secondo me anche una brava persona. Si è trovato in una situazione che non ha saputo gestire, mi dispiace tantissimo», così Maria Rosaria Boccia, ospite di In Onda su La7, commenta le dimissioni di Gennaro Sangiuliano da ministro della Cultura.

Ha sbagliato a lasciare? «Forse oggi dopo tutta la tempesta mediatica era necessario – ha detto l’imprenditrice e influencer campana al centro del caso che ha portato Sangiuliano alle dimissioni - però poteva non farlo, dicendo la verità fin dall'inizio».

Scuse? «Voglio le scuse dall'uomo, per me e la mia famiglia. È lui che mi ha messo in pubblica piazza», ha aggiunto Boccia. Aggiungendo: «Fino a 10 giorni fa nessuno mi conosceva e la mia vita era fantastica ora invece la mia vita non è proprio semplice».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata