Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha deciso di lasciare l’incarico: le dimissioni irrevocabili sono state comunicate in una lettera alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il passo indietro arriva dopo le rivelazioni e le polemiche innescate dal suo rapporto con l’imprenditrice e influencer Maria Rosaria Boccia.

Nella lettera consegnata a Palazzo Chigi Sangiuliano ha voluto ringraziare la premier per averlo «difeso con decisione». «È in gioco la mia onorabilità e giudico importante poter agire per dimostrare la mia assoluta trasparenza e correttezza, senza coinvolgere il governo», prosegue Sangiuliano nella missiva. E ancora: «Mai un euro del ministero è stato speso per attività improprie. L'ho detto e lo dimostrerò in ogni sede. Non solo. Andrò fino in fondo per verificare se alla vicenda abbiano concorso interessi diversi e agirò contro chi ha pubblicato fake news in questi giorni», scrive l’ormai ex ministro.

«Sono fiero dei risultati raggiunti sulle politiche culturali in questi quasi due anni di governo», dice ancora Sangiuliano, elencando i principali obiettivi ottenuti, dall'apertura dei musei durante le ferie alle grandi mostre.

«Questo lavoro - sottolinea Sangiuliano - non può essere macchiato e soprattutto fermato da questioni di gossip. Le istituzioni sono un valore troppo alto e non devono sottostare alle ragioni dei singoli. Io ho bisogno di tranquillità personale, di stare accanto a mia moglie che amo, ma soprattutto di avere le mani libere per agire in tutte le sedi legali contro chi mi ha procurato questo danno, a cominciare – conclude - da un imminente esposto alla Procura della Repubblica, che intendo presentare».

L’INCARICO A GIULI – Dopo le dimissioni di Sangiuliano, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale la premier Meloni. Nell’occasione, su proposta della premier, è stata ratificata la nomina del nuovo ministro della Cultura: si tratta del giornalista Alessandro Giuli, 48 anni.

(Unioneonline)

