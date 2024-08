Come per il palio di luglio, un rinvio per pioggia. Un mese fa si è corso addirittura due giorni dopo, il 4. Questa volta per il palio in onore della Madonna dell'Assunta si spera che la gara sia disputata domani, date le pessime previsioni meteorologiche per domenica.

Ha sorpreso tutti l'acquazzone che si è abbattuto su piazza del Campo rendendo il tufo della pista scivoloso e quindi pericoloso per cavalli e fantini. Così alle 17.50 i Deputati della festa sentiti anche i capitani delle Contrade hanno deciso per il rinvio. È stata esposta la bandiera verde nel Palazzo Pubblico.

Domani si ritenta. Tutti e dieci gli anglo-arabi in corsa sono stati allevati nell'Isola, mentre sono ben sei su dieci i fantini sardi.

Queste le contrade coi cavalli e i fantini:

Istrice: Viso d’Angelo montato da Giovanni Atzeni detto Tittia, di Nurri.

Oca: Ares Elce montato da Carlo Sanna detto Brigante, di Sindia.

Selva: Tabacco (vincitore a luglio) montato da Andrea Sanna detto Virgola, di Oliena.

Lupa: Benitos montato da Dino Pes detto Velluto, di Silanus.

Onda: Canarinu montato da Sebastiano Murtas detto Grandine, di Ghilarza.

Chiocciola: Comancio montato da Giuseppe Zedde detto Gingillo, sardo d'origine per parte di padre.

Leocorno: Zentiles montato da Elias Mannucci "Turbine".

Nicchio: Brivido Sardo montato da Federico Guglielmi "Tamurè.

Valdimontone: Veranu montato da Jonatan Bartoletti "Scompiglio".

Civetta: Zenis, montato da Enrico Bruschelli "Bellocchio".

